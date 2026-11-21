La Roja debuta en el Mundial Sub 17 enfrentando a Argelia, partido que es determinante en el deseo de clasificar a la siguiente ronda.

La Selección Chilena comienza su participación en el Mundial Sub 17, midiéndose este sábado a Argelia en su esperado debut.

Por la fecha 1° del Grupo J, La Roja tiene un duro desafío en el estreno y apuesta a conseguir tres puntos vitales en el torneo que se desarrolla en Qatar.

Tras este cotejo, el conjunto dirigido por Ariel Leporati chocará contra República Dominicana y cerrará la primera fase con Montenegro.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Argelia?

El partido de Chile ante Argelia será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá de manera online el encuentro por el Mundial Sub 17, para lo que debes tener activo tu usuario y contraseña.

Hora del partido entre Chile y Argelia por el Mundial Sub 17

El compromiso del combinado nacional contra los africanos inicia a las 12:30 horas de Chile de este sábado 21 de noviembre.

El escenario es el Aspire Zone de Qatar, sede que acoge más de 100 duelos del torneo internacional.