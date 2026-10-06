La modelo española reveló en Plan Perfecto que el ex futbolista se mostró totalmente arrepentido del engaño con Cote López. “Se da cuenta de todo lo que tiene que trabajar”, señaló.

Gala Caldirola llegó este lunes al panel de Plan Perfecto y dio detalles del arrepentimiento de Luis Jiménez tras la infidelidad, revelando que le pidió retomar la relación.

La modelo abordó el engaño del ex futbolista con su ex esposa Cote López. Si bien enfatizó en que “no justifico a ninguno de los dos”, afirmó que “lo perdoné y ojalá que efectivamente todos estén haciendo los cambios que creen correspondientes”.

En ese escenario, la influencer contó que hubo una conversación tras la entrevista del Mago en Primer Plano, manifestando que “me doy cuenta de que para mí era necesario cerrar el vínculo de una forma más sana”.





“Y no hablo de entender o justificar lo que pasó, simplemente cerrar el vínculo de una manera más sana. En este caso era recibiendo el perdón y expresarle yo a él lo que sentía. Y quizás escuchando un poco lo que él me quería decir”, agregó.

La española narró: “Él me dice que está arrepentidísimo, Que se da cuenta de todo lo que tiene que trabajar, de que quiere hacer un cambio de vida, de que haría cualquier cosa por estar conmigo”.

Consultada sobre si dudó en ese instante, Caldirola señaló que “no sé si pensé en intentarlo, pero sí pensé en quizás darle tiempo al tiempo. Después, a medida que fueron pasando los días, a medida que yo también fui soltando un poco el vínculo”.

Luis Jiménez publicó foto tras revelación de Gala Caldirola

Horas después de la confesión, Jiménez subió una historia a Instagram en la que se tomó una fotografía.

La ex pareja de la modelo publicó una imagen en la que aparece con lentes y usando una camisa clara, sin agregar ningún mensaje.

Luego del engaño a la influencer, el otrora mediocampista ha reaparecido poco a poco en redes sociales y suele generar una ola de reacciones.