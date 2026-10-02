La emotiva reflexión de Gala Caldirola sobre su matrimonio con Mauricio Isla: “Experiencia de amor”
La modelo española habló sobre su relación con el Huaso, afirmando que la separación “creó un vacío gigante en mí”.
Gala Caldirola hizo una importante reflexión sobre su matrimonio con Mauricio Isla, padre de su hija y con quien se casó a principios del 2020.
A poco más de un mes de su quiebre con Luis Jiménez, quien le fue infiel con su ex esposa Cote López, la modelo habló sobre su vida personal.
En diálogo con Revista Velvet, la influencer valoró el periodo que estuvo junto al Huaso, padre de su hija.
Gala Caldirola recordó su relación con Mauricio Isla
Al referirse al ex futbolista nacional, recientemente retirado, la española afirmó: “Con él tuve el amor más completo que he tenido, la experiencia de amor más bonita, más profunda”.
“Yo no me daba cuenta de que, probablemente cuando me separé, eso creó un vacío gigante en mí”, comentó.
Respecto a Jiménez, Caldirola enfatizó que “yo lo perdoné”, aunque descartó de plano la chance de retomar la relación. “No quiere decir que vaya a volver con él. Son cosas distintas. No voy a volver con él”, aseguró.
Además, la ex chica reality remarcó que por ahora no pretende volver a enamorarse, buscando enfocarse en otros aspectos de su vida.
“En este minuto no quiero ni pensar en tener otra relación. Si te hablo de lo que siento ahora, no quiero estar en pareja nunca más”, manifestó.