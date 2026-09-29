¡Una verdadera queen se queda en Plan Perfecto! Gala Caldirola se integrará al panel del programa

Una de las figuras que ha marcado pauta en las últimas semanas en el espectáculo nacional se incorporará muy pronto al programa de Chilevisión. Instancia donde también entregará detalles de cómo ha sido su vida semanas posteriores a su mediático quiebre con Luis Jiménez.

Un nuevo rostro se sumará al panel de Plan Perfecto. Se trata de Gala Caldirola, quien se incorporará de manera estable al programa de espectáculos de Chilevisión.

La modelo española aportará su mirada y experiencia a la conversación que cada tarde analiza los principales temas que remecieron a la farándula nacional.

Su llegada ocurre luego de estar en el ojo del huracán y convertirse en una de las protagonistas del llamado “Qatargate” tras el quiebre de su relación con Luis “Mago” Jiménez. Una historia que tuvo distintas versiones y protagonistas, y que fue ampliamente abordada en Primer Plano.

Gala también contará cómo ha sido su vida después de este doloroso y mediático episodio, donde además entregará detalles de cómo enfrenta esta nueva etapa.

Plan Perfecto se consolida como el programa de farándula favorito de las tardes

La incorporación de Gala Caldirola llega además en un buen momento para Plan Perfecto. Durante septiembre, el espacio se ubicó en el segundo lugar de su franja horaria y como el programa de entretención más visto del horario, con un promedio de 336 mil espectadores y un 21,8% de share en Total Personas.

Entre el 1 y el 28 de septiembre, el programa fue visto además por más de 6,2 millones de personas, equivalente al 37,1% de la población, consolidando su presencia en las tardes de Chilevisión.