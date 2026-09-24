El ex futbolista reapareció en redes sociales tras la infidelidad a Gala Caldirola, compartiendo un posteo que generó varias reacciones.

A un mes de que se destapara su infidelidad a Gala Caldirola, que derivó en el quiebre de la relación, Luis Jiménez reapareció en redes sociales.

El Mago confesó haber engañado a la modelo española con su ex esposa, Cote López, lo que derivó en un escándalo mediático con todos los involucrados dando su versión.

Tras haber restringido los comentarios en su Instagram y borrar varias fotos, el ex futbolista realizó un nuevo posteo.





Así quedó el Instagram de Luis Jiménez

El otrora mediocampista subió cuatro fotos disfrutando de una piscina, presentándose en tres de estas imágenes.

“Mood”, fue lo único que escribió el empresario, agregando emojis de sol y natación en una publicación que no pasó desapercibida.

El posteo se repletó de reacciones de parte de sus seguidores, donde hubo varios usuarios que aludieron a su condición física y otros que fueron más críticos por lo ocurrido con Caldirola.

“Mente fría y sigue”, “nada me hará odiarte” o “nada bueno que decir” fueron algunos de los comentarios que recibió Jiménez.

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