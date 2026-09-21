Radical cambio: Así luce el nuevo diseño de Luis Jiménez tras taparse tatuaje de Cote López

Una historia compartida en Instagram mostró el cambio que realizó el Mago en uno de sus tatuajes. “Algo es algo”, escribió.

Luis Jiménez aprovechó las Fiestas Patrias para hacer una particular revelación, mostrando el cambio que se hizo en uno de sus tatuajes.

El Mago cambió el grabado que tenía dedicado a Cote López, el cual estaba en la parte derecha de su cuello y que decía: “María José”.

El homenaje a su ex esposa se hizo viral el pasado 11 de septiembre, luego de dar su versión en Primer Plano sobre la infidelidad a Gala Caldirola.





Luis Jiménez tapó tatuaje dedicado a Cote López

En una historia de Instagram donde aparece comiendo una empanada, el ex futbolista enseñó el nuevo diseño en su piel.

El otrora mediocampista ahora luce líneas horizontales y verticales con estilo de cruces, tapando completamente el nombre de la empresaria.

El posteo fue acompañado con el mensaje “algo es algo”, además de un emoji con la bandera chilena por la icónica fecha.

Jiménez ha compartido otras publicaciones en la citada red social, apareciendo poco a poco tras su mediático engaño a la modelo española.

Mira el tatuaje acá