Mundial de Clubes 2029: Cómo va el ranking y en qué lugar están los clubes chilenos

La clasificación al prestigioso torneo se mantiene activa, con Universidad Católica, Coquimbo Unido, Universidad de Chile y Colo Colo luchando por sumar puntos y tener alguna chance.

La lucha por clasificar al Mundial de Clubes 2029 se mantiene, con Estudiantes de La Plata y Palmeiras quedando a solamente un paso de asegurar su cupo.

Tal como en la edición 2025, Sudamérica estaría representando por seis equipos: Los cuatro campeones de la Copa Libertadores (205-2028) y otros dos que acceden por ranking.

Con su triunfo ante el Flamengo, el Pincha dio un paso gigante en la lucha por estar en el torneo que entrega millones en premios y permite enfrentar a poderosos de otras confederaciones.





En cuanto a los clubes chilenos, el mejor posicionado es Universidad Católica que está 19°, logrando una buena cantidad de puntos al alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Más atrás están Coquimbo Unido (25°), de buena participación internacional esta temporada, Universidad de Chile (32°) y Colo Colo (42°).

El factor que podría favorecer a Azules y Albos es que probablemente disputen copas el próximo año, por lo que podría acortar distancia con los primeros lugares.

Ranking de clubes para clasificación al Mundial de Clubes 2029

1. Flamengo: 83 puntos. (clasificado por ganar la Copa Libertadores 2025)

2. Palmeiras: 82 pts.

3. Estudiantes de La Plata: 62 pts.

4. Liga de Quito: 61 pts.

5. Independiente del Valle: 40 pts.

6. Racing: 35 pts.

7. Cerro Porteño: 34 pts.

8. Fluminense: 28 pts.

9. Peñarol: 26 pts.

10. Sao Paulo 25 pts.

11. Corinthians: 25 pts.

19. Universidad Católica: 20 pts.

25. Coquimbo Unido: 18 pts.

32. Universidad de Chile: 13 pts.

42. Colo Colo: 8 pts.

El factor clave en la clasificación al Mundial de Clubes 2029

Un punto importante en la clasificación al Mundial de Clubes es que ningún país puede tener más de dos representantes por ranking, a excepción de los campeones.

En este caso, un posible título para Brasil entre 2026 o 2028 le impedirá a cualquier elenco de esa nación acceder vía ranking.

Los equipos que jugarán el torneo se confirmarán meses antes de la realización del torneo.