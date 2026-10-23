Esposa de Diogo Jota reveló cómo se enteró del accidente: Mandó un mensaje que nunca llegó

Rute Cardoso contó inéditos detalles del fatal accidente que causó la muerte del futbolista portugués, quien perdió la vida a los 28 años.

A poco más de un año de la muerte de Diogo Jota, su esposa, Rute Cardoso, dio detalles de cómo vivió la trágica jornada del 3 de julio del 2025.

El futbolista portugués falleció a los 28 años en un accidente de tránsito junto a su hermano Andre Silva, chocando en la localidad de Zamora, España.

En esta ocasión, la viuda del futbolista portugués contó que se enteró del fatal accidente por una llamada a un tío, revelando los últimos mensajes que compartió con su marido.





Los mensajes de Rute Cardoso a Diogo Jota

En el libro titulado “Diogo Jota: Para siempre en nuestros corazones“, la joven relató que le deseó buen viaje al luso, quien se trasladaba en auto a Inglaterra para iniciar la pretemporada con el Liverpool.

“Me respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera. Fue el último mensaje al que respondió”, confesó.

Posteriormente, Cardoso señaló que le mandó un video del matrimonio que habían protagonizado solamente días antes, pero no obtuvo ninguna reacción de su marida.

Preocupada al no tener novedades por varias horas, la esposa de Jota se enteró de accidente por la llamada que un tío recibió de parte de un camionero.

“No paraba de decirle a mi amiga Catarina: ‘Esto es una broma, no puede ser verdad. Es imposible que esto sea cierto'”, agregó.

Camino a la morgue, Cardoso exigió pasar por el lugar del accidente y notó que el auto seguía en el lugar, reconociendo el cuerpo más tarde a través de una ventana.

El deceso generó impacto en el mundo del fútbol y en el Liverpool, dando paso a una serie de homenajes al futbolista y a su familia.