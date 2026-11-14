Coquimbo Unido vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE final de Copa de la Liga

Coquimbo Unido y O’Higgins buscarán coronarse como el primer campeón histórico de la Copa de la Liga en el Estadio Santa Laura.

Coquimbo Unido y O’Higgins se enfrentarán este sábado en la final de la Copa de la Liga 2026, en la que ambos equipos buscarán coronarse como el primer campeón histórico.

Los Piratas y los Celestes vienen de eliminar en penales a Unión La Calera y Ñublense, en sus respectivas semifinales.

El ganador del torneo clasificará a la Supercopa y además obtendrá un cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, es decir, accederá a la fase preliminar 2.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo Unido vs O’Higgins?

El partido de Coquimbo Unido ante O’Higgins, por la final de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online el encuentro. Para mirarlo a través de la app tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo Unido y O’Higgins por la Copa de la Liga

El compromiso de los Piratas contra los Celestes el inicia a las 18:30 horas de Chile de este sábado 14 de noviembre.

El escenario es el Estadio Santa Laura-Universidad SEK, mientras que el árbitro designado es Franco Jiménez Lazo y en el VAR estará Juan Lara.