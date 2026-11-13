El Cacique tendrá que resolver la situación de varios integrantes del plantel, entre los que hay nombres que fueron importantes en la obtención de la estrella 35.

Colo Colo sigue disfrutando de la alegría de consagrarse campeón de la Liga de Primera, aunque ya empieza a poner la mira en lo que será un cargado 2027.

Pensando en la próxima temporada, la dirigencia tendrá que analizar varios casos de jugadores que terminan contrato en diciembre.

Entre esos hay nombres de peso como Arturo Vidal y Vozinha, además de otros que fueron relevantes en la obtención de la estrella 35.





La lista de jugadores que terminan contrato con Colo Colo

Al King y el caboverdiano se suman Maximiliano Romero, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Tomás Alarcón, Claudio Aquino, Matías Fernández Cordero, Marcos Bolados y Fernando de Paul.

Si bien hay piezas vitales en la coronación, Blanco y Negro ha aclarado en reiteradas oportunidad que la prioridad es negociar con el entrenador Fernando Ortiz.

El Tano también finaliza su vínculo y ha sido mencionado como opción en clubes de Argentina y México. Pese a esto, la idea de la directiva es mantenerlo para armar en conjunto el plantel con miras a la Copa Libertadores.

Uno de los que más genera ruido es Vidal, quien lanzó duros cuestionamientos a la dirigencia y afirmó: “Pidan mi contrato y vean que gano la mitad de lo que dicen”.

“Soy la cara visible de los 30 auspiciadores del club. ¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente”, declaró a la prensa minutos después de ser campeón.