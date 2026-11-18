El cuadro trasandino quedó con prohibición de fichar jugadores por deudas que arrastra desde hace varios meses, situación que termina salpicando al arquero chileno.

Brayan Cortés vuelve a tener incertidumbre sobre su futuro. Pese a mostrar un buen rendimiento este 2026, el arquero no tiene garantizado continuar en Argentinos Juniors.

Pese a que el Bicho tendría la intención de retenerlo y negociar su pase con Colo Colo, una drástica sanción de la FIFA alteró los planes y el iquiqueño nuevamente podría cambiar de club.

En concreto, el cuadro de La Pateral fue inhibido de fichar futbolistas por deudas que arrastra desde hace varios meses, quedando con esta prohibición por los próximos tres mercados de pases.





Incertidumbre por el futuro de Brayan Cortés

De no levantar el castigo, el guardameta deberá volver a Chile debido a que su pase sigue perteneciendo al Cacique.

Sin embargo, su estadía en el cuadro de Macul no está garantizada y podría darse un nuevo préstamo o venta a algún equipo extranjero.

De acuerdo a diversos reportes, Cortés, al igual que otros jugadores del primer equipo, lleva meses sin recibir su sueldo por parte de la dirigencia.

El guardameta de 31 años es titular indiscutido en Argentinos Juniors, disputando 37 partidos esta temporada y clasificando a los playoffs del Torneo Clausura trasandino.