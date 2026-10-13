13/ 10/ 2026 08:25

Se esperan chubascos y tormentas eléctricas: ¿A qué lloverá este martes en Santiago?

Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, indicó que a partir del mediodía de este 13 de octubre aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago y zona central del país. Además, cerca de las 17:00 horas las precipitaciones podrían aumentar su intensidad. También se agregó que la cantidad de lluvia debería estar cercana a los 2 a 6 milímetros. Mientras que el aviso de tormenta eléctrica de la Dirección Meteorológica de Chile está vigente hasta este miércoles 14.