Sismo sacude a la zona centro de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El movimiento telúrico se percibió durante la tarde de este lunes, a las 15:17, en tres regiones.

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.8 en la zona central del país, específicamente en la región de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 15:17, a 16 kilómetros al suroeste de San Antonio.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 41 kilómetros.

Hora Local: 2026/10/12 15:17:19, mag: 4.8, Lat: -33.69, Lon: -71.72, Prof: 41.41, Loc : 16.05 km al SO de San Antonio — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 12, 2026

De acuerdo con Senapred, el sismo se percibió en tres regiones de la zona centro del país.

Según informó el organismo, las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Valparaíso

Localidad Intensidad Casablanca V Quilpué IV Quillota IV

Región Metropolitana de Santiago

Localidad Intensidad Santiago III

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins