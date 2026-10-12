Lluvia en Santiago: ¿A qué hora será el peak de las precipitaciones HOY lunes?

Según el meteorólogo de CHV, Andrés Moncada, la lluvia podría estar acompañada de granizos y tormentas eléctricas. Además, existe riesgo de activación de quebradas en sectores precordilleranos.

Ya comenzó a llover durante la tarde de este lunes en la región Metropolitana y se espera que las precipitaciones se intensifiquen en las próximas horas.

En la zona centro de Santiago se registraron 1,5 milímetros de lluvia a las 14:00, según los datos de la estación de Quinta Normal.

En tanto, en el sector oriente de la capital, la estación Tobalaba marcó más de 6 milímetros a la misma hora.





¿A qué hora será el peak de las lluvias HOY lunes?

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, el peak de las precipitaciones en la región Metropolitana se registrarán entre las 16:00 y las 18:00.

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizos y tormentas eléctricas. Además se espera que en el centro de Santiago se acumulen 10 mm, mientras que en sectores precordilleranos podrían caer entre 20 y 25 mm.

Debido a la intensidad de las precipitaciones y a la posibilidad de que se concentren en un corto período de tiempo, existe el riesgo de que vuelvan a activarse quebradas, tal como ocurrió la semana pasada.

Al respecto, el meteorólogo Andrés Moncada advirtió que el sector precordillerano de la región Metropolitana podría verse afectado.

“Todo el sector precordillerano de la región Metropolitana, La Reina, Peñalolén, partes altas de la Florida, Puente Alto, Las Condes, Lo Barnechea, San José de Maipo, toda esa zona lamentablemente puede estar propensa a que se generen activaciones de quebradas , porque recibiremos precipitaciones intensas y en corto período de tiempo”.

Para este martes, en tanto, se espera un escenario similar. En el centro de Santiago se podrían acumular alrededor de 10 mm, mientras que en sectores precordilleranos podrían caer entre 20 y 25 mm.