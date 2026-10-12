Bono de Sostenibilidad para afectados por emergencias: Revisa cómo acceder al beneficio

Revisa a continuación los requisitos para obtener más de $300 mil por cada nueva catástrofe natural.

Actualmente se encuentra disponible el Bono de Sostenibilidad, un aporte económico a las familias que se hayan visto afectadas en el pasado por emergencias y/o catástrofes.

Este beneficio busca continuar con la ayuda a los hogares que ya han agotado sus beneficios para salir adelante tras ser víctimas de sistemas frontales, incendios, entre otros eventos naturales.

A diferencia del Bono de Recuperación, este apoyo mantiene una cifra fija por cada nuevo evento consecutivo al que se enfrenten las familias.

Requisitos para optar al Bono de Sostenibilidad

Para que un hogar pueda acceder a este beneficio necesita contar con tres requisitos clave, estos son:

Haber pasado por una emergencia o catástrofe anteriormente.

Haber agotado el monto máximo del Bono de Recuperación.

Contar con nueva Ficha Básica de Emergencia (FIBE).





Cuánto es el pago del Bono de Sostenibilidad

El Bono de Sostenibilidad consta de $375.000 para cada grupo familiar afectado, cifra que se entrega en cada nuevo evento que pueda afectarlos durante el año.

Cabe destacar que a este beneficio no se debe postular, ya que se entregará de manera automática una vez se termine el Bono de Recuperación, siempre y cuando cumpla con los otros requisitos.