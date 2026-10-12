Intentó robar una gallina y murió baleado: Dueño de casa le disparó con una escopeta en La Serena

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso y detuvo al dueño de casa, quien será formalizado este lunes.

Un hombre de 54 años ingresó a una vivienda durante la madrugada de este lunes con la intención de robar una gallina, pero terminó muerto tras ser baleado por el dueño de casa.

El hecho se registró en el sector de Las Compañías, en La Serena, región de Coquimbo. De acuerdo con los antecedentes, el propietario del inmueble, un hombre de 73 años, le disparó a la víctima con una escopeta.

El hombre de 54 años alcanzó a salir de la vivienda, pero murió en la vía pública, a pocos metros de la propiedad.





Personal del SAMU llegó al lugar y trasladó a la víctima hasta un centro asistencial, pese a que ya había fallecido producto de los disparos.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso y detuvo al dueño de casa.

El hombre será puesto a disposición del Tribunal de Garantía durante este lunes por el delito de homicidio.