Había engañado al conserje: Delincuente trepó balcones para robar tres departamentos en Providencia
Un sujeto trepó un edificio para ingresar a robar en tres departamentos en Providencia. Los hechos ocurrieron en calle La Concepción cuando el delincuente ingresó por el acceso principal, engañó al conserje, se hizo pasar por un residente y dentro de las dependencias ingresa a un inmueble. Ahí el morador lo increpa y el delincuente se va a otro departamento por un balcón. Habría vulnerado tres departamentos y en su mochila se encontró una serie de artículos.