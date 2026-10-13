Conmoción en Puerto Montt por presunto abuso sexual en hospital contra mujer con cáncer terminal

El acusado tiene 80 años y fue detenido, aunque se esperan sus antecedentes médicos para la respectiva formalización.

Impacto existe en Puerto Montt, región de Los Lagos, por un presunto caso de abuso sexual contra una paciente con cáncer terminal al interior del Hospital Seminario de Puerto Montt.

Según se conoció, un médico habría sorprendido a un adulto mayor realizando actos de connotación sexual contra la víctima, quien se encontraba desorientada por la etapa de su enfermedad.

El acusado tiene 80 años, utiliza silla de ruedas y se encontraba en el recinto asistencial ubicado en calle Seminario de dicha ciudad, indicó Radio Bío Bío.

Tras los hechos, el acusado fue detenido y pasó a control de detención para su respectiva formalización. Sin embargo, esta quedó suspendida a la espera de antecedentes médicos del imputado.





Comunicado Hospital de Puerto Montt

A través de un comunicado, la institución confirmó que tomó conocimiento de la situación y activó medidas de protección para la paciente.

“El Hospital Puerto Montt expresa su preocupación por la situación notificada en el recinto Seminario e informa que el equipo de salud activó de manera inmediata y preventiva los protocolos institucionales de resguardo de la paciente en cuestión”, se indicó.

Además, el documento señala que se dio cuenta de lo sucedido a los familiares de la mujer y se realizaron las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes. Además, se dispuso una revisión interna para recopilar los antecedentes y entregarlos a los organismos encargados de la investigación.

“Comprendemos la preocupación que esta situación puede generar y la institución entregará todos los antecedentes para aclarar este supuesto hecho”, se manifestó.