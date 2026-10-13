Feriados 2026 en Chile: Quedan cuatro y dos son en día de semana

Los primeros dos caerán en fin de semana (octubre y noviembre) y los otros dos en días de semana, ambos en el mes de diciembre.

Poco más de dos meses y medios restan para que finalice el año 2026, y a pesar del poco tiempo, aún quedan cuatro feriados.

De estos, dos caerán en fin de semana (octubre y noviembre) y otros dos en días de semana, ambos en el mes de diciembre.

Cabe señalar que en Chile se contemplaron 17 feriados generales este año, mientras que en 2027 se mantendrá la misma cifra más dos regionales (lunes 7 de junio en Arica y Parinacota: Asalto y Toma del Morro de Arica y viernes 20 de agosto en comunas de Chillán y Chillán Viejo en el Ñuble: Natalicio de Bernardo O’Higgins).





Los 4 feriados que quedan en 2026