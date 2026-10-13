“Te extrañaré, hijo”: El emotivo mensaje de protagonista de Braking Bad tras muerte de RJ Mitte

Bryan Cranston, quien encarnó al icónico Walter White, dedicó sentidas palabras al actor de 34 años quien falleció este lunes en Estados Unidos.

La muerte del actor estadounidense RJ Mitte, famoso por su papel de Walter “Flynn” White Jr. en la icónica serie Breaking Bad , ha generado diversas reacciones, una de ellas fue la de Bryan Cranston.

Cranston, quien encarnó al padre de Mitte en la saga, realizó una emotiva publicación en redes sociales la cual ha dado la vuelta al mundo.





A través de su cuenta de Instagram, Cranston indicó que “escribo esto esta noche con el corazón roto. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha muerto“.

“Nacido con parálisis cerebral, nunca, jamás, permitió que ese reto fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje de frente y con una gran determinación. Siempre escuchaba los consejos que sus padres en la ficción (Anna Gunn y yo) le dábamos, aunque, siendo adolescente, a veces ignoraba traviesamente nuestros avisos para aprender a base de golpes… Era una de las estrellas de una exitosa serie de televisión, pero seguía siendo un chico”, agrega el publicación.

“Toda esa promesa y potencial son ahora una pérdida irreparable. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida“, señala Cranston quien además reveló que durante los próximos días, ambos tendrían un almerzo.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que lo quería, y que disfruté enormemente estar con él a lo largo de los años en la serie, y después de que los focos de Breaking Bad se apagaran… Te extrañaré, hijo“, culmina el mensaje.