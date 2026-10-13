Temblor hoy 13 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 13 de octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 13 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.9

Hora: 09:38 horas

Epicentro: 39 km al S de Taltal

Profundidad: 46 km

Magnitud: 3.4

Hora: 06:55 horas

Epicentro: 29 km al E de Socaire

Profundidad: 208 km

Magnitud: 3.8

Hora: 03:25 horas

Epicentro: 28 km al SE de Camiña

Profundidad: 104 km