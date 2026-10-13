Trabajador muere tras accidente en planta minera de Illapel

Por causas que se investigan, el sujeto, habría perdido el equilibrio y caído a una maquinaria utilizada para el tratamiento de minerales.

Un trabajador de 66 años falleció durante la mañana de este martes en un accidente laboral ocurrido en la planta de procesamiento de minerales Nueva California, ubicada en el sector de Aucó, comuna de Illapel, región de Coquimbo.

Diario El Día informó que de acuerdo con información preliminar, el hecho se registró cerca de las 09:30 horas, cuando se alertó sobre una persona atrapada en una maquinaria utilizada para el tratamiento de minerales.

Por causas que se investigan, el trabajador, habría perdido el equilibrio y caído al interior del sistema de chancado, donde fue alcanzado por el material rocoso en proceso de trituración.





Equipos de emergencia constataron el fallecimiento

Hasta el lugar llegaron Bomberos y Carabineros, quienes constataron el fallecimiento del trabajador. El mencionado sitio agregó que el lugar quedó bajo resguardo policial, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del fatal accidente.





Nueva muerte de trabajador

Este trágico hecho se suma a lo ocurrido el pasado domingo, donde Codelco confirmó la muerte de dos trabajadores tras el alud de nieve registrado en el sector de la mina a tajo abierto de la División El Teniente.