“No sé cómo lo convencí”: Vecina relata cara a cara con ladrón que trepó balcones en Providencia
Un sujeto escaló un edificio en Providencia para ingresar a robar a, al menos, dos departamentos. El individuo entró por el acceso principal tras engañar al conserje y hacerse pasar por residente y una vez al interior pero fue increpado por una residente por lo que huyó hacia otro departamento a través de un balcón. “Salió de mi pieza y yo salí a buscarlo a pedirle, por favor, que saliera del departamento. Y no sé cómo logré convencerlo, salió del departamento y yo cerré la puerta. Salió por ahí para afuera porque me percaté de que había dejado una mochila ahí, hay como un macetero ahí afuera”, relató la vecina.