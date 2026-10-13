“Su honra fue tocada”: Padre de Antonia Barra recuerda a su hija y exige justicia en nuevo proceso judicial

Alejandro Barra, padre de la joven fallecida, compartió un extenso mensaje hablando sobre el proceso judicial que enfrentaron e hizo un llamado a las autoridades a continuar con la prevención del suicido de mujeres víctimas de delitos sexuales.

La familia de Antonia Barra compartió un sentido mensaje en el día que se cumplen siete años de su muerte.

La estudiante universitaria de 21 años fue encontrada fallecida el 13 de octubre de 2019 en su hogar, luego de que se quitara la vida.

En septiembre de ese mismo año, la joven había denunciado a su entorno cercano que fue víctima de una violación, señalando a Martín Pradenas como responsable.

A siete años de la muerte de Antonia, su padre, Alejandro Barra Castillo, compartió un sentido mensaje en nombre de toda la familia, en el que habló de lo difíciles que fueron el proceso judicial y la búsqueda de justicia.

“Hoy nos viene el recuerdo de los motivos del por qué nuestra hermosa hija Antonia no está y como respuesta, desde que nos enteramos a la fecha, no cambia el motivo, fue víctima del dos veces condenado Martín Pradenas por delito de abuso sexual y violación, cuyo padre Iván Pradenas también hoy cumple condena por abuso sexual a menor”, expresó en un texto que fue compartido por su hija, Carla Barra en Instagram.





Nuevo juicio oral

Este miércoles 14 de octubre comenzará la preparación del juicio oral contra un perito criminalístico acusado de mentir durante el primer juicio contra Pradenas, mediante un peritaje que, según sostuvo, afectó la honra de su hija.

“Y para variar, aún seguimos en un proceso judicial que se origina el 2022, porque un perito criminalístico que realizó un peritaje falso para defender en ese entonces imputado Martín Pradenas, mintió en el primer juicio y como la honra de mi hija fue tocada por ese peritaje falso”, expresó.

En paralelo, la familia realizó una reunión este 13 de octubre en la plaza de Temuco para promover la prevención del suicidio y entregar orientación sobre cómo identificar y escuchar a víctimas de violencia sexual.

Finalmente, Barra criticó la falta de iniciativas de las autoridades para educar sobre la prevención del suicidio y los delitos sexuales, e insistió en la necesidad de impulsar una educación permanente, desde la primera infancia hasta la educación superior, para enfrentar estas problemáticas.





“Hoy 13 de octubre se cumplen 7 años de la partida de nuestra hermosa hija y será una oportunidad de escuchar y transmitir cómo detectar a una víctima abusada o violada”, agregó.

En ese sentido, Alejandro Barra señaló que “como no hemos visto a las autoridades, específicamente Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se preocupe de mediatizar o educar la prevención del suicido de mujeres víctimas de delitos sexuales ni la prevención de este tipo de delitos, nuevamente tendremos que participar y solicitar que la educación permanente, sea Pública o Privada, desde la sala cuna a la educación Técnica o Universitaria, termine de erradicar todos los problemas que nos aquejan como sociedad”.

“Esto no es función de las víctimas ni de sus familiares”, finalizó.

Martin Pradenas fue condenado a 17 años de presidio por el delito de violación por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el 28 de julio de 2023

Familia de Antonia Barra dejó sentido mensaje