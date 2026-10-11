Camila Vallejo analiza al actual Gobierno: “En cada decisión que toman se demuestra su clasismo”

La exvocera calificó al gobierno del presidente José Antonio Kast de “clasista” y cuestionó sus decisiones económicas y presupuestarias.

A siete meses de haber dejado La Moneda, Camila Vallejo analizó el desempeño de la administración del presidente José Antonio Kast.

En conversación con The Clinic, la exvocera calificó al actual Gobierno de “clasista” y cuestionó sus decisiones en materia económica y presupuestaria.

Camila Vallejo analiza al actual Gobierno y lo califica de “clasista”

“No están siendo un gobierno de mayoría social y en cada decisión que toman se demuestra su clasismo, su mirada ideológica, que no está resguardando los intereses de las grandes mayorías. Eso se reflejó con la reforma tributaria, que favoreció a los más ricos, eso se está reflejando con la Ley de Presupuesto”, planteó.

Vallejo también consideró que “el candidato Kast le pediría hoy día la renuncia al presidente Kast, porque no ha cumplido nada de lo que prometió. Si pudiéramos trasladar el comportamiento del candidato Kast a la actualidad, estaría impugnando todas las decisiones del Gobierno y pidiendo renuncia a ministros”.

La exministra insistió en sus criticas y sostuvo: “A siete meses de haber llegado al poder se ha demostrado que es un gobierno extremadamente clasista y que no le interesa necesariamente conectar con las necesidades de la gente“.





“Por eso hay un divorcio muy grande entre las decisiones que está tomando en materia presupuestaria y de agenda legislativa, con lo que está viviendo y sintiendo la población. Por eso quitaron el programa Yo Elijo Mi PC, por eso están reduciendo los recursos a la ley Ricarte Soto y por eso el plan de subsidio al empleo es menor que el de 2026, a pesar de que tenemos una crisis de empleo que está llegando casi al 10%”, ejemplificó.

En esa línea, Vallejo reiteró que “es un gobierno que tiene extremada conciencia de clase y, por lo tanto, en sus decisiones privilegia siempre a su sector frente a las necesidades de las grandes mayorías” .

“A siete meses de gestión no puedes seguir echándole la culpa al gobierno anterior. Más cuando todos los expertos saben que para enfrentar una emergencia en empleo, lo que tienes más a mano es aumentar el gasto público en inversión pública. Hasta los empresarios piden eso. Pero el Gobierno, por ejemplo, le reduce el presupuesto a los gobiernos regionales“, planteó.

Finalmente, la exvocera acusó que “no hay un ánimo de volver a conectar, siguen ese mismo patrón: que el costo lo paguen las familias trabajadoras, las personas. No hay ningún esfuerzo que lo esté pagando las clases más privilegiadas, ninguno”.