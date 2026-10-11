Papa León XIV deberá ser operado: “Los médicos consideran oportuno intervenir”

El pontífice aseguró que los médicos consideran oportuno realizar la extirpación de un nódulo en los próximos días.

Este domingo el Papa León XIV anunció a sus feligreses, durante el rezo del Ángelus, que deberá realizarse una intervención quirúrgica debido a un nódulo que fue encontrado por los médicos en sus últimos chequeos.

Desde la plaza San Pedro del Vaticano el pontífice aseguró que la extirpación era segura. Luego, a través de su cuenta de X, el pontífice de 71 año detalló que recientemente le descubrieron un nódulo en su pulmón.

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado“, indicó el Papa León XIV.

Sobre la misma, el máximo líder de la Iglesia Católica aseguró que “los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”.

Detallando que en los próximos días ingresará a pabellón, cerró diciendo: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones“.