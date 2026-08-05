Vaticano confirma gira de Papa León XIV por Sudamérica: Estos son los tres países que visitará

La máxima autoridad de la Iglesia Católica regresará a Perú, país donde vivió más de 20 años.

Este miércoles, El Vaticano confirmó que el Papa León XIV visitará Sudamérica en noviembre de este año en una gira por tres países.

La máxima autoridad de la Iglesia Católica estará entre el 6 y 17 de noviembre en Uruguay, Argentina y Perú tras aceptar las invitaciones de los jefes de Estado y representantes eclesiásticas.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ratificó la gira por el continente, donde el Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre.

Luego estará en Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.





Papa León XIV vuelve a Sudamérica

El Papa León XIV, nacido en Chicago, Estados Unidos, regresará a Perú, país del que tiene dicha nacionalidad desde 2015, ya que vivió ahí por dos décadas como misionero agustino. Posteriormente fue obispo de Chiclayo.

“Vuelve a casa”, a través de su cuenta en Facebook, el arzobispado de Lima destacó el anunció de la visita del Papa.