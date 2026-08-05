Panimex y su historial de incendios: Revelan que empresa ya había sufrido tres siniestros importantes

Panimexi, empresa cuyas instalaciones se incendiaron en Quilicura, cuenta con un largo historial desde 2013 que incluye explosiones, sumarios y lesionados.

El reciente incendio registrado en la empresa química Panimex, ubicada en Quilicura, dejó al descubierto un importante historial de siniestros que data desde hace más de una década y que incluyen otros casos de fuego, lesiones y sumarios.

La información fue revelada por el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, quien precisó que la misma fábrica de plásticos había sufrido tres incendios previamente.

El historial de incendios en Panimex: 2013, 2014 y 2017

El primer siniestro data de diciembre de 2013, fecha en las llamas consumieron parte de los químicos de una de las bodegas, lo que generó una columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la capital.

Casi un año después, en 2014, el fuego arrasó nuevamente con bodegas, esta vez, en las que se almacenaban solventes y alcohol, generando sucesivas explosiones.

En esa oportunidad, tres trabajadores tuvieron que recibir atención médica: dos por intoxicación con humo y un tercero por una crisis epiléptica.





Sin embargo, el caso más grave registrado hasta la fecha es de 2017. Ocurrió cuando una de las calderas explotó y provocó la rápida expansión del fuego, dejando cuatro trabajadores lesionados.

Se habla del caso más grave puesto que uno de los empleados resultó con el 70% del cuerpo quemado y tuvo que ser trasladado en riesgo vital al Hospital San José.

Después de cada uno de los episodios, Seremi inició sumarios e incluso, tras 2017, prohibió temporal su funcionamiento mientras investigaba el hecho.