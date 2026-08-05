“Era como estar en la guerra”: Trabajador de empresa denuncia que tuvieron que seguir trabajando pese a incendio en Quilicura

Un trabajador, que pidió no aparecer en cámara ni dar su nombre, afirmó que debió seguir trabajando toda la noche pese a la gran magnitud del incendio que afectó a la empresa aledaña Panimex.

Un trabajador de una empresa aledaña al incendio que a esta hora afecta la planta química Panimex denunció que siguieron trabajando pese a la emergencia.

En diálogo con Contigo en la Mañana, el empleado de una compañía vecina -también dedicada a la fabricación de plásticos- aseguró que “en ningún momento fuimos evacuados” y que no hubo “ninguna precaución con los trabajadores”.

En su relato, el trabajador que pidió no aparecer en cámara ni dar su nombre, afirmó que “siguieron trabajando normalmente teniendo en incendio frente a nosotros, con llamas de 30 metros” durante toda la noche.

Su cercanía con las llamas le permitió entregar más detalles sobre el siniestro: según él, se habría originado alrededor de las 21:20 horas y de inmediato se sintieron explosiones.

“Vimos todo, sentimos todo. Era como estar en la guerra trabajando” , añadió.

Bomberos combate incendio en Quilicura

El incendio obligó el despliegue de más de 250 voluntarios de Bomberos, incluido la unidad Hazmat de materiales peligrosos.

Sin embargo, pese a que ya transcurrieron más de 12 horas desde que inició el fuego, las labores se han retrasado producto de la falta de información de la empresa sobre las sustancias químicas alojadas.

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