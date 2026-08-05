“Nube de humo debemos considerarla tóxica”: Bomberos hace fuerte crítica a empresa incendiada en Quilicura

El comandante de la institución en Quilicura, Carlos Cid, recriminó a la compañía por no haber actualizado los protocolos de emergencia y no tener disponible información de las sustancias químicas.

En medio del combate al incendio que a esta hora afecta a una planta química en Quilicura, desde Bomberos hicieron una fuerte crítica a la empresa siniestrada.

Carlos Cid, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, cuestionó a la compañía Panimex por no entregar adecuadamente la información para combatir la emergencia.

Pese a que las llamas comenzaron pasadas las 21:00 horas del martes, hasta el momento aún no habría llegado el prevencionista de riesgo de la empresa, retrasando las labores de control de las llamas.

“Lo que nosotros necesitamos es que la información de los productos que se manejan al interior de una empresa estén disponibles al momento de que llegue la primera unidad. Eso no ocurrió. Por lo tanto, es algo que nos hace perder tiempo importante y exponer a nuestra gente en los trabajos“, acusó el voluntario.

A lo anterior, afirma Cid, se suma la “falta de actualización del protocolo”, pese a que el recinto ya había sufrido otros tres incendios en los años 2013, 2014 y 2017.

“Los errores son los mismos. Llegamos una emergencia donde no tenemos información. Es la misma condición”, añadió.





Gigantesca nube de humo emana desde empresa incendiada: Bomberos

En relación a la densa columna de humo que emana desde la empresa, el comandante de Bomberos fue enfático en señalar que “ debemos considerarla tóxica desde ya “.

Según explicó, esto se debe a los materiales químicos almacenados en su interior: “Hay una variedad importante. Por lo tanto, hay procesos de producción, hay almacenaje, hay vehículos que también se vieron involucrados” que contribuyeron a la toxicidad.

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a tomar los resguardados necesarios para aquellos que circulen por la zona o quienes se encuentren en las comunas aledañas -por ejemplo, Lampa-, donde las clases no fueron suspendidas.

A su vez, Cid indicó que las labores de Bomberos están dedicados a la extinción de las llamas, especialmente en los puntos críticos. “Hay que trabajar con mucho más cuidado ahora porque los puntos que aún mantienen fuego son sustancias (químicas)”, puntualizó.