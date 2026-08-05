Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa quiénes recibirán el pago anual en agosto

Para acceder a esta ayuda económica del Estado se deben cumplir una serie requisitos. Revisa a continuación todos los detalles.

El Bono al Trabajo de la Mujer o BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras.

Para acceder a esta ayuda económica, las beneficiadas deben tener entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad y pertenecer

Una de las formas de pago de este bono es anual, es decir, se paga una vez al año, esto ocurre en el mes de agosto en base a todas las rentas brutas recibidas el año anterior.

¿Cuál es el monto del BTM en el pago anual?

El monto del subsidio es calculado en base a la sumatoria de las rentas brutas mensuales que recibiste durante todo el año anterior (incluidos los honorarios, si es que los hubiera).

Requisitos para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer

Estar trabajando de manera dependiente y/o independiente.

Tener al día los pagos de cotizaciones de pensión y salud.

En el caso de haber optado por pagos provisionales mensuales (modalidad de pago mensual), debes acreditar una renta brutal mensual inferior a $684.868. En caso de que hayas optado por la modalidad de pago anual, tu renta bruta anual debes ser inferior a $8.218.418.

No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Desde el Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) se informó que debido a la publicación de la nueva Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE), ya no se reciben nuevas postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer.