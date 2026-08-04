Lluvia corta pero intensa: Allison Göhler adelanta horas más críticas y posibles montos por región

Un nuevo y potente sistema frontal traerá ráfagas de viento de hasta 70 km/h y lluvias concentradas entre el miércoles y jueves. Conoce las horas peak y los montos proyectados desde Valparaíso hasta La Araucanía.

Un nuevo sistema frontal afectará al país con fuertes precipitaciones concentradas en breves periodos e intensas ráfagas de viento que se trasladarán desde la zona central al sur.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explicó que el fenómeno avanzará en las próximas horas, registrando sus efectos más intensos durante la tarde de este miércoles y madrugada de jueves.

Según su reporte, antes de la lluvia habrá ráfagas de viento cálido de 70 km/h y una isoterma cero que bajará rápidamente de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Situación en la zona central

En la región del Maule el sistema llegará la tarde del miércoles, con piques de lluvia entre 19:00 y 23:00 horas, proyectando de 15 a 20 mm entre miércoles y jueves.

En O’Higgins, en tanto, las primeras gotas caerán a las 18:00 horas del miércoles, con mayor concentración entre 22:00 horas y las 02:00 de la mañana del jueves.

En Valparaíso caerán gotas desde las 22:00 o 23:00 horas, situando su pique de mayor precipitación entre la medianoche y las 03:00 de la mañana del jueves.

Para Santiago las primeras gotas caerán a las 22:00 horas del miércoles, con un tramo de lluvia corta e intensa entre las 02:00 y 04:00 de la mañana del jueves.

Región Peak Día Araucanía 14:00 a 20:00 Miércoles Biobío 14:00 a 20:00 Miércoles Ñuble 17:00 a 23:00 Miércoles Maule 19:00 a 23:00 Miércoles O’Higgins 22:00 a 02:00 Miér. a Jueves Valparaíso 00:00 a 03:00 Jueves Santiago 00:00 a 04:00 Jueves

Fuertes lluvias en el sur

La meteoróloga continuó su reporte subrayando que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones fuertes en cortos periodos para Ñuble y Bío Bío, estimando entre 30 y 50 mm.

En la Región de Ñuble, para el miércoles se prevén montos generales entre 20 y 40 mm de agua acumulada. En Bío Bío, Tirúa registrará 20 mm, mientras que Concepción, Golfo de Arauco, Coronel y Lota tendrán montos en torno a los 50 mm.

En tanto, sectores cordilleranos como Antuco en Bío Bío también registrarán precipitaciones bastante altas en poco tiempo. En La Araucanía, Temuco tendrá de 10 a 14 mm, Carahue un poco más, y Curacautín en la cordillera alcanzará los 30 mm.

La isoterma cero bajará rápido, no descartando nieve en valles del sur ni nubes tornádicas debido al carácter cálido del sistema antes de llover.