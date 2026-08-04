Gigantesco incendio consume fábrica de plastificado en Quilicura: Reportan explosiones y llamas de más de 15 metros
La emergencia, reportada pasadas las 21:00 horas, movilizó a diversas unidades de Bomberos, mientras testigos alertaron sobre intensas llamas y múltiples explosiones al interior de la planta.
Un gran incendio químico afecta la noche de este martes a la empresa Panimex, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, en la comuna de Quilicura.
La emergencia, reportada pasadas las 21:00 horas, movilizó a diversas unidades de Bomberos, mientras testigos alertaron sobre intensas llamas y múltiples explosiones al interior de la planta.
De acuerdo con los primeros antecedentes, el fuego se habría originado en una zona de la instalación y posteriormente alcanzó uno de los reactores de la empresa, dedicada a la fabricación de plastificantes.
La emergencia obligó además al cierre de la caletera de la Ruta 5 Norte en las inmediaciones del recinto para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de quienes circulan por el sector.
Bomberos continúa desplegado en el lugar combatiendo el incendio, mientras se monitorea el riesgo asociado a los productos químicos presentes en la planta.
— Catalina Torres (@TomoyoKato97) August 5, 2026
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— corexito (@Franco97229485) August 5, 2026
Se siguen escuchando explosiones 😱 #Quilicura pic.twitter.com/a3xwxEAODm
— Fer (@Ferruver) August 5, 2026