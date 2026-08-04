04/ 08/ 2026 22:23

Casas bajo el agua y miles de aislados: Así se vive la emergencia en Carahue tras crecida del río

El periodista Daniel Matamala llegó hasta Carahue, en la región de La Araucanía, para mostrar en terreno los efectos de la crecida del río Imperial. Durante su despacho recorrió sectores inundados como Villa Las Damas, donde numerosas familias permanecen refugiadas en los segundos pisos de sus viviendas. Según el último balance, la emergencia deja cerca de 4.000 personas aisladas, 600 damnificados y alrededor de 150 casas afectadas por el agua.