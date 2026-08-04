04/ 08/ 2026 22:17

Vale por nada: Mafia estafaba comprando autos sin pagar un peso con vale vista falsos en MarketPlace

Una peligrosa organización criminal dedicada a la estafa en la compra y venta de vehículos fue descubierta tras una larga investigación. La Fiscalía detectó que operaban a través de MarketPlace, donde se cree que habrían engañado a casi 70 víctimas con documentos e identidades falsas, para que entregaran sus autos prácticamente gratis. Hasta ahora, los investigadores creen que puedan existir más afectados, pues el líder operaba desde la cárcel y también surtía al crímen organizado con los vehículos conseguidos. El informe es del periodista Benjamín Contalba.