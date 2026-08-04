Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, detalló dónde y cuándo podrían ocurrir las precipitaciones por el nuevo sistema frontal que se acerca al país.

Continúa la alerta en el país ante la posibilidad de intensas lluvias en las zonas centro y sur por la aproximación de un nuevo sistema frontal.

En una reciente actualización del pronóstico del tiempo, el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez detalló dónde y cuándo podrían ocurrir las próximas precipitaciones y qué esperar de los montos de agua caída.

Aunque el experto aseguró que la situación actual es de “calma”, esta acabará pronto por la llegada de un temporal, esperado para el miércoles 5 de agosto en la tarde.

De acuerdo al experto, el fenómeno meteorológico “va a golpear con gran intensidad” a las regiones de La Araucanía, Ñuble y Los Ríos.





La particularidad es que el sistema frontal será de “corta duración”, pero con montos elevados de milímetros de lluvia.

“En el transcurso de tres a seis horas podría dejar una gran cantidad de lluvia“, afirmó. Por ejemplo, en Curacautín podrían registrarse sobre 70 milímetros y en Pucón alrededor de 100 milímetros de lluvia.

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En lo que respecta a la situación de la región Metropolitana, se esperan precipitaciones para esta misma semana.

Según Eduardo Sáez, la lluvia podría registrarse entre la noche del miércoles 5 y la madrugada del jueves 6.

Al igual que en el sur del país, “sería una pasada muy rápida de lluvia”, con montos esperados de entre 5 y 10 milímetros.