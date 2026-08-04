Detienen a sujeto que escapó de fiscalización: Descubrieron llamativo sistema para ocultar patente

El vehículo del hombre fue modificado con un mecanismo para ocultar dos números de la placa. Al ser detenido lanzo amenazas contra Carabineros.

Carabineros concretó este lunes la detención de un sujeto que intentó fugarse de una fiscalización en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, dejando al descubierto además un insólito sistema para ocultar la patente.

El hombre, que se presume operaba como transportista ilegal de pasajeros en el terminal aéreo, buscó escaparse del control vehicular, siendo rápidamente interceptado y arrestado por los uniformados tras colisionar.

Una vez que el sujeto -chileno y sin antecedentes penales- fue detenido, se procedió a verificar su automóvil, momento en que se descubrió que contaba con un sistema para tapar su placa.

Carabineros descubrieron llamativo sistema para ocultar patente: Tapaba primeros números de la placa

La mayor Priscila Aguilar, de la 27° Comisaría Aeropuerto, indicó que el vehículo había sido modificado con un “sistema para bloquear la visibilidad de los dos primeros dígitos” de la placa patente.

Con posterioridad se confirmó que el mecanismo funcionaba accionando un botón en lo que simulaban ser las llaves del auto.





El individuo pasó a control de detención por proferir amenazas a personal de Carabineros, detalló la mayor, por lo que quedará a disposición del Ministerio Público.

Lo anterior se suma a una posible multa por transportar pasajeros sin la autorización del Ministerio de Transportes.