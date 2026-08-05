“Absolutamente estupefacta”: Cata Pulido retira su apoyo a Ítalo Omegna y revela por qué cambió su opinión
La panelista aseguró que “no merecen ni una defensa” e hizo hincapié en que solo vio un extracto que “no me pareció tan funable”.
Este martes, Catalina Pulido se retractó tras darle su apoyo públicamente a Ítalo Omegna por sus dichos en “La Cofradía” y aseguró que no había visto el video completo.
Omegna realizó comentarios de connotación sexual sobre menores de edad en un registro que se viralizó rápidamente: “La gente que lo vemos entendemos un humor un poco trastocado”, dijo Pulido anteriormente.
¿Qué dijo Catalina Pulido?
Al respecto, en el podcast Noche de Pirañas, Catalina se retractó: “Yo sé que la gente no me va a creer, me da lo mismo porque estoy acostumbrada a las funas”.
En esa misma línea, agregó: “Después de tanto hate (odio), tuve el acceso de ver el video completo; yo no lo había visto completo, lo juro por Sasha (su hijo que murió en 2024)”.
“Yo vi un extracto que no me pareció tan funable, a ver, viendo la dinámica que existía en el programa, pero luego de entender el contexto y de ver todo, estoy absolutamente estupefacta; no merecen ni una defensa”, aseguró Pulido.
La panelista de farándula aseguró que fue víctima de abuso sistemático, por lo que “no existe defensa alguna con respecto a alguien que se jacta con respecto a la PDF (pedofilia), jamás defendería eso en mi vida”.
“Yo nunca vi todo completo hasta que salió; como dos días después, lo acabo de ver hoy día, me lo acaban de mostrar y nada, estoy como un poco nauseabunda”, concluyó Catalina.