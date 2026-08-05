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“Absolutamente estupefacta”: Cata Pulido retira su apoyo a Ítalo Omegna y revela por qué cambió su opinión

La panelista aseguró que “no merecen ni una defensa” e hizo hincapié en que solo vio un extracto que “no me pareció tan funable”.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes, Catalina Pulido se retractó tras darle su apoyo públicamente a Ítalo Omegna por sus dichos en “La Cofradía” y aseguró que no había visto el video completo.

Omegna realizó comentarios de connotación sexual sobre menores de edad en un registro que se viralizó rápidamente: “La gente que lo vemos entendemos un humor un poco trastocado”, dijo Pulido anteriormente.

¿Qué dijo Catalina Pulido?

Al respecto, en el podcast Noche de Pirañas, Catalina se retractó: “Yo sé que la gente no me va a creer, me da lo mismo porque estoy acostumbrada a las funas”.

En esa misma línea, agregó: “Después de tanto hate (odio), tuve el acceso de ver el video completo; yo no lo había visto completo, lo juro por Sasha (su hijo que murió en 2024)”.

“Yo vi un extracto que no me pareció tan funable, a ver, viendo la dinámica que existía en el programa, pero luego de entender el contexto y de ver todo, estoy absolutamente estupefacta; no merecen ni una defensa”, aseguró Pulido.

La panelista de farándula aseguró que fue víctima de abuso sistemático, por lo que “no existe defensa alguna con respecto a alguien que se jacta con respecto a la PDF (pedofilia), jamás defendería eso en mi vida”.

“Yo nunca vi todo completo hasta que salió; como dos días después, lo acabo de ver hoy día, me lo acaban de mostrar y nada, estoy como un poco nauseabunda”, concluyó Catalina.

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