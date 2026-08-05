Incendio en planta química se mantuvo activo durante toda la noche en Quilicura: Clases debieron ser suspendidas

El siniestro movilizó a más de 250 voluntarios de Bomberos, que continúa combatiendo las llamas pese a las dificultades logísticas de la emergencia.

Más de nueve horas lleva activo el incendio que afecta a la planta química de la empresa Panimex, ubicada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur, en Quilicura.

Lo anterior obligó a que la Seremi de Educación de la región Metropolitana suspendiera las clases en todos los establecimientos educacionales de la comuna.

“Esta medida busca resguardar la salud y seguridad de las comunidades educativas”, señaló la institución a través de sus canales oficiales.

Combate de incendio en planta química de Quilicura

El siniestro se originó pasadas las 21 horas del martes y motivó el despliegue de varias compañías de Bomberos y de la unidad HAZMAT, encargado de materiales peligrosos. En total, 250 funcionarios concurrieron a la emergencia.

No obstante, pese a los esfuerzos y el tiempo transcurrido desde que iniciaron las llamas, el combate ha sufrido algunas complicaciones logísticas que han alargado las acciones.





De acuerdo a información preliminar, hasta el lugar aún no habría llegado el prevencionista de riesgos de la compañía afectada.

Lo anterior estaría retrasando la labor de los voluntarios, pues se desconoce con exactitud qué productos están alojados en el recinto siniestrado y si estos son reactivos al agua.