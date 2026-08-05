Temblor hoy 5 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 5 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 06:55 horas.

06:55 horas. Epicentro: 40 km al sur de Putre, región de Arica y Parinacota.

40 km al sur de Putre, región de Arica y Parinacota. Profundidad: 4 km.

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 05:49 horas.

05:49 horas. Epicentro: 73 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta.

73 km al noroeste de Calama, región de Antofagasta. Profundidad: 110 km.