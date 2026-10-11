Fatal accidente en Ruta 5 Norte: Reportan un fallecido tras grave colisión en Chañaral

De acuerdo a información preliminar, la colisión involucró a un vehículo menor y dos camiones. Tras el impacto, uno de estos últimos se incendió.

Una persona falleció y otra resultó lesionada tras un grave accidente de tránsito en el kilómetro 933 de la Ruta 5 Norte, en el sector de Punta Salinas, comuna de Chañaral, en la Región de Atacama.

Según informó Senapred Atacama, a partir de los antecedentes proporcionados por CENCO Atacama y el Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Caldera, la colisión involucró a un vehículo menor y dos vehículos mayores . Tras el impacto, uno de estos últimos se incendió.

La persona lesionada fue atendida por personal del SAMU de Chañaral y posteriormente trasladada al hospital de la comuna.





Habilitan desvío por camino secundario

De acuerdo con el reporte de Senapred, el tránsito por la ruta se encontraba interrumpido debido al trabajo de los equipos de emergencia y las labores de investigación.

Ante esta situación, se habilitó el paso de vehículos por un camino secundario. El organismo recomendó circular con precaución por el sector.

Al momento del informe, Carabineros permanecía en el lugar a la espera del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.