Conductor es detenido en auto a nombre del diputado Brito por circular a 184 km/h en Ruta 68

El equipo del parlamentario descartó su participación en los hechos. “No conducía ni se encontraba al interior del vehículo”, señalaron.

El conductor de un vehículo inscrito a nombre del diputado Jorge Brito fue detenido por conducción temeraria, luego ser sorprendido circulando a 184 kilómetros por hora en la Ruta 68, a la altura de Curacaví.

Personal de Carabineros detectó que el automovilista superaba en 64 km/h el límite máximo permitido de 120 km/h . La fiscalización se realizó en el kilómetro 52 de la autopista, donde los funcionarios utilizaron una pistola de control de velocidad.

Sin embargo, el conductor quedó apercibido, es decir, a disposición de la justicia cuando sea requerido, sin pasar a control de detención en ese momento.





Desde el equipo de Jorge Brito descartaron la participación del parlamentario en los hechos y aclararon que no se encontraba en el vehículo al momento del procedimiento policial.

“No conducía ni se encontraba al interior del vehículo al momento de la fiscalización realizada por Carabineros”, aseguraron.

En esa misma línea, recalcaron que “lo ocurrido es de exclusiva responsabilidad del conductor, quien deberá asumir las consecuencias que correspondan”.