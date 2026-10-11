A los 76 años murió el destacado periodista Juan Pablo Cárdenas, fundador de revista Análisis

El autor de libros como “Por un Chile Libre” y “Desobediencia Debida” obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2005. “Un grande del periodismo que dio la pelea cuando era más difícil”, destacaron colegas tras el fallecimiento.

Este domingo se comunicó el fallecimiento del destacado periodista Juan Pablo Cárdenas, fundador de revista Análisis y Premio Nacional de Periodismo 2005.

Cárdenas fundó Análisis en diciembre de 1977, junto a otros profesionales. La publicación se convirtió en uno de los medios de referencia de la oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, pese a la censura y las requisas de sus ediciones.

Durante ese período, fue encarcelado y procesado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado . El equipo también sufrió el asesinato de su editor internacional, José Carrasco Tapia, en 1986.

Posteriormente, dirigió Radio Universidad de Chile durante 18 años, impulsando su propuesta informativa, el desarrollo de Diario UCHILE y el fortalecimiento de Sala Master.

Además, fue académico de la Universidad de Chile, agregado de Prensa de la Embajada de Chile en México y autor de diversos libros, entre ellos Por un Chile Libre, NO a Pinochet y Desobediencia Debida.

Según informó El Mostrador, el comunicador murió producto de un cáncer.





Reacciones por fallecimiento de Juan Pablo Cárdenas

Personalidades del periodismo y la política chilena han dedicado sentidas palabras para Juan Pablo Cárdenas, reconociendo su labor esencial en tiempos de dictadura.

A través de X, la periodista Yasna Lewin calificó a Cárdenas como “un grande del periodismo que dio la pelea cuando era más difícil”.

“Fui su alumna, su ayudante de cátedra y trabajamos juntos en distintos medios… Fue un honor. Puedo decir que fue un maestro y un referente del periodismo político en los peores momentos del oscurantismo”, expresó.

En la misma línea, el periodista Mario Aguilera también despidió a “otro de los grandes periodistas que hicieron historia en nuestro país”.

“Un profesional íntegro, valiente y consecuente, que hizo de la defensa de la verdad, la libertad de expresión y los derechos humanos una causa de vida”, agregó Aguilera.