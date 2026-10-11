11/ 10/ 2026 14:51

Operativo binacional en macrozona norte deja 20 detenidos y 23 vehículos recuperados

Un Operativo Binacional Chile-Bolivia, a cargo del departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros, logró recuperar 23 vehículos en la macrozona norte y la detención de 20 personas, de las cuales cinco son menores de edad. Entre los motivos se encuentra la receptación de vehículos, infracción a Ley de Drogas y órdenes de detención vigentes. Asimismo, se incautaron 769 gramos de marihuana.