Detienen en Chillán a mujer acusada de asesinar a su pareja tras supuesta pelea por un videojuego

El hallazgo del cortante presumiblemente utilizada en el ataque permitió la detención de la mujer en calidad de autora material del delito. Este lunes enfrentó su control de detención y formalización.

Una mujer fue detenida en la comuna de Chillán por su presunta responsabilidad en el asesinato de su pareja utilizando un arma blanca tras una violenta discusión.

El hecho ocurrió el pasado 30 de octubre cuando ambos se encontraban en un domicilio y protagonizaron una pelea, supuestamente, a raíz de un videojuego.

Fue así como el altercado escaló rápidamente y la mujer atacó al sujeto en su pierna, propinando una herida de carácter grave que lo llevó de urgencias al Hospital Herminda Martín.

“Comenzó un forcejeo, instancia en que la mujer, de 21 años, utiliza una navaja para propinarle una herida cortante en el muslo izquierdo“, explicó el subprefecto Raúl Sánchez Escudero.





Pese a las intensas labores del personal médico, la muerte de la víctima fue confirmada en horas de la madrugada del 1 de noviembre.

Ahora, la policía trabaja en las diligencias investigativas del caso para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en torno al eventual homicidio.

Hallaron cuchillo con que se habría cometido el ataque

Además del empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencias, informó Sánchez, también se halló el arma cortante presumiblemente utilizada en el ataque.

Fue con dicho objeto que se pudo establecer la dinámica y cómo sucedieron los hechos, junto con la detención de la mujer en calidad de autora material del delito.

La imputada quedó a disposición del Ministerio Público para su correspondiente control de detención y formalización, informó El Contraste.