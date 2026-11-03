Temblor hoy 3 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 3 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 3 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 05:30 horas

05:30 horas Epicentro: 69 km al SE de Socaire.

69 km al SE de Socaire. Profundidad: 229 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 03:55 horas

03:55 horas Epicentro: 92 km al O de Arica.

92 km al O de Arica. Profundidad: 19 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:28 horas

02:28 horas Epicentro: 56 km al E de Ollagüe.

56 km al E de Ollagüe. Profundidad: 198 km

Magnitud: 2.8

2.8 Hora: 02:15 horas

02:15 horas Epicentro: 25 km al SE de Ollagüe.

25 km al SE de Ollagüe. Profundidad: 168 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:05 horas

02:05 horas Epicentro: 17 km al SO de Chañaral.

17 km al SO de Chañaral. Profundidad: 34 km

Magnitud: 3.6

3.6 Hora: 01:46 horas

01:46 horas Epicentro: 70 km al SE de Socaire.

70 km al SE de Socaire. Profundidad: 163 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 01:45 horas

01:45 horas Epicentro: 61 km al N de Tocopilla.

61 km al N de Tocopilla. Profundidad: 35 km

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 01:36 horas

01:36 horas Epicentro: 93 km al E de San Pedro de Atacama.

93 km al E de San Pedro de Atacama. Profundidad: 237 km

Magnitud: 2.7

2.7 Hora: 01:19 horas

01:19 horas Epicentro: 49 km al O de Visviri.

49 km al O de Visviri. Profundidad: 160 km

Magnitud: 2.5

2.5 Hora: 00:56 horas

00:56 horas Epicentro: 69 km al SO de Ollagüe.

69 km al SO de Ollagüe. Profundidad: 133 km

Magnitud: 3.0

3.0 Hora: 00:42 horas

00:42 horas Epicentro: 32 km al SO de Punta de Choros.

32 km al SO de Punta de Choros. Profundidad: 24 km