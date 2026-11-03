Temblor hoy 3 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 3 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, martes 3 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 3.0
- Hora: 05:30 horas
- Epicentro: 69 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 229 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 03:55 horas
- Epicentro: 92 km al O de Arica.
- Profundidad: 19 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 02:28 horas
- Epicentro: 56 km al E de Ollagüe.
- Profundidad: 198 km
- Magnitud: 2.8
- Hora: 02:15 horas
- Epicentro: 25 km al SE de Ollagüe.
- Profundidad: 168 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 02:05 horas
- Epicentro: 17 km al SO de Chañaral.
- Profundidad: 34 km
- Magnitud: 3.6
- Hora: 01:46 horas
- Epicentro: 70 km al SE de Socaire.
- Profundidad: 163 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 01:45 horas
- Epicentro: 61 km al N de Tocopilla.
- Profundidad: 35 km
- Magnitud: 3.1
- Hora: 01:36 horas
- Epicentro: 93 km al E de San Pedro de Atacama.
- Profundidad: 237 km
- Magnitud: 2.7
- Hora: 01:19 horas
- Epicentro: 49 km al O de Visviri.
- Profundidad: 160 km
- Magnitud: 2.5
- Hora: 00:56 horas
- Epicentro: 69 km al SO de Ollagüe.
- Profundidad: 133 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 00:42 horas
- Epicentro: 32 km al SO de Punta de Choros.
- Profundidad: 24 km
- Magnitud: 2.9
- Hora: 00:33 horas
- Epicentro: 169 km al O de Cobquecura.
- Profundidad: 20 km