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Temblor hoy 3 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

Este martes 3 de noviembre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 3 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 05:30 horas
  • Epicentro: 69 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 229 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 03:55 horas
  • Epicentro: 92 km al O de Arica.
  • Profundidad: 19 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 02:28 horas
  • Epicentro: 56 km al E de Ollagüe.
  • Profundidad: 198 km
  • Magnitud: 2.8
  • Hora: 02:15 horas
  • Epicentro: 25 km al SE de Ollagüe.
  • Profundidad: 168 km
  • Magnitud: 3.2
  • Hora: 02:05 horas
  • Epicentro: 17 km al SO de Chañaral.
  • Profundidad: 34 km
  • Magnitud: 3.6
  • Hora: 01:46 horas
  • Epicentro: 70 km al SE de Socaire.
  • Profundidad: 163 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 01:45 horas
  • Epicentro: 61 km al N de Tocopilla.
  • Profundidad: 35 km
  • Magnitud: 3.1
  • Hora: 01:36 horas
  • Epicentro: 93 km al E de San Pedro de Atacama.
  • Profundidad: 237 km
  • Magnitud: 2.7
  • Hora: 01:19 horas
  • Epicentro: 49 km al O de Visviri.
  • Profundidad: 160 km
  • Magnitud: 2.5
  • Hora: 00:56 horas
  • Epicentro: 69 km al SO de Ollagüe.
  • Profundidad: 133 km
  • Magnitud: 3.0
  • Hora: 00:42 horas
  • Epicentro: 32 km al SO de Punta de Choros.
  • Profundidad: 24 km
  • Magnitud: 2.9
  • Hora: 00:33 horas
  • Epicentro: 169 km al O de Cobquecura.
  • Profundidad: 20 km
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