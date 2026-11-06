VIDEO | Mon Laferte recibe impacto de celular en pleno show en Las Vegas

La artista nacional se encontraba cantando la canción “Amárrame” cuando fue fuertemente golpeada por el impacto de un celular arrojado desde el público.

Un complejo momento vivió Mon Laferte durante un concierto en Las Vegas, luego de que una asistente le lanzara un teléfono celular que terminó impactando en su rostro.

El incidente ocurrió durante una presentación de su gira Femme Fatal Tour, en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, y terminó con la presunta responsable siendo retirada del recinto entre los abucheos del público.

La artista chilena se encontraba interpretando “Amárrame” cuando el teléfono impactó en uno de sus ojos. Tras el golpe, interrumpió su presentación y se cubrió el rostro con evidentes muestras de dolor, para luego retirarse momentáneamente del escenario mientras su cuerpo de baile continuaba con el espectáculo.

El momento fue registrado desde distintos ángulos por asistentes al concierto, quienes compartieron los videos en redes sociales y cuestionaron el actuar de la persona involucrada.

Finalmente, personal de seguridad retiró del recinto a la presunta responsable, en medio de los abucheos de los presentes. Luego Mon Laferte contiunó el show con normalidad.