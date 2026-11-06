Yamila Reyna reacciona a sentencia y disculpas de Américo: “Por la dignidad que se me arrancó esa noche…”

“Tuve que pasar un proceso terriblemente doloroso, injusto, inmerecido”, declaró la actriz tras la sentencia en contra de su expareja por violencia intrafamiliar.

Yamila Reyna reaccionó al fallo de la Justicia y las disculpas que Américo leyó en la audiencia de juicio realizada este viernes.

“Lo único que yo tengo es la verdad. Acá estoy”, comenzó diciendo la actriz, luego de que el cantante fuera condenado por lesiones menos graves.

Debido a lo anterior, se le impuso la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, suspensión de cargo de oficio público por el mismo plazo y una multa de 11 UTM.

De esta manera, la condena se traduce en reclusión parcial domiciliaria diurna con control de monitoreo telemático , se le prohibió contactarse con su expareja por seis meses y se le mandató a participar de un programa de control de impulsos por 2 años.

Las palabras de Yamila Reyna

“Tuve que pasar un proceso terriblemente doloroso, injusto, inmerecido, porque en una relación donde solo entregué amor sano, cuidé muchísimo la otra parte. Jamás merecí un final como este”, reflexionó Reyna.

En la misma línea, apuntó que “nadie merece que nos violenten. Y por eso estoy acá, por mí y por todas las mujeres que hoy no tienen este lugar y este espacio para poder visibilizar lo que está pasando”.

“Lo único que yo necesitaba y quería para mí, por mí y por la dignidad que se me arrancó esa noche era justicia” , añadió.

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