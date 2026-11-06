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AHORA | Suspenden funcionamiento en tramo de Línea 1 de Metro: Revisa las estaciones operativas

De acuerdo a la información entregada por la empresa de tren subterráneo, dos estaciones se encuentran de momento sin servicio.

Bruno Delgado
Por Bruno Delgado

Subeditor Digital

Durante la mañana de este viernes, Metro informó que cerró un par de estaciones de la Línea 1, por lo que no toda la red se encuentra operativa.

De acuerdo a la información entregada por la empresa, dos estaciones se encuentran sin servicio:

  • San Pablo
  • Neptuno

Según detalló la compañía de tren subterráneo, el servicio está disponible en L1 desde Pajaritos hasta Los Dominicos debido a emergencia médica.

En desarrollo…

 

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