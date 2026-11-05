05/ 11/ 2026 10:51

VIDEO | El fenómeno del Niño y sus consecuencias ocultas en las costas chilenas

La presencia del fenómeno de El Niño ya comienza a afectar el ecosistema marino de nuestro país. Las alteraciones en el océano no solo han generado un aumento en la temperatura del agua, que se encuentra entre 2 y 4 °C por encima del promedio histórico en zonas como Valparaíso y la costa norte, sino que también se han reportado cambios en la corriente de Humboldt. Asimismo, se han registrado impactos en la pesca artesanal e industrial, debido a las modificaciones en la fauna marina y a la aparición de especies atípicas. Por otra parte, la presencia de la fragata portuguesa también sería una de las consecuencias asociadas al fenómeno de El Niño.